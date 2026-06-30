Как обезопасить себя от незаконного оформления кредита

Ведомство призывает заранее принять меры безопасности
Ведомство призывает заранее принять меры безопасности, которые помогут предотвратить оформление займов на чужое имя и защитить личные данные.
Как снизить риск оформления мошеннического кредита
Агентство рекомендует заранее ограничить возможность незаконного оформления кредита. Для этого следует:
Подключить услугу «Стоп кредит» через портал eGov.kz, приложение eGov Mobile или кредитное бюро.
Хранить в тайне СМС-коды, PIN-коды, одноразовые пароли (OTP) и Secure-коды.
Не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомых людей.
Не переходить по подозрительным ссылкам из СМС, мессенджеров и рекламных объявлений.
Использовать двухфакторную аутентификацию при входе в онлайн-банкинг и другие сервисы.
Регулярно проверять свою кредитную историю в кредитных бюро.
Какие ошибки чаще всего используют мошенники
Злоумышленники нередко представляются сотрудниками банков, служб безопасности или государственных органов. Под различными предлогами они пытаются получить:
Коды подтверждения из СМС;
Одноразовые пароли;
Данные банковских карт;
Доступ к телефону или компьютеру через специальные программы.
Настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают подобную информацию по телефону или в мессенджерах.
Зачем нужен сервис «Стоп кредит»
Сервис «Стоп кредит» позволяет ограничить возможность оформления новых займов на имя гражданина без его согласия. Это один из наиболее эффективных способов снизить риск кредитного мошенничества и получить дополнительный контроль над оформлением кредитов. При необходимости ограничение можно снять самостоятельно через официальные государственные сервисы.
Что важно помнить
Большинство случаев кредитного мошенничества связано не со взломом банковских систем, а с социальной инженерией, когда злоумышленники убеждают человека самостоятельно передать конфиденциальную информацию. Соблюдение простых правил цифровой безопасности и регулярная проверка кредитной истории помогают значительно снизить риск оформления мошеннических займов.