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Как обезопасить себя от незаконного оформления кредита

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обратилось к казахстанцам с рекомендациями по защите от кредитного мошенничества.

Источник: Деловой Казахстан

Ведомство призывает заранее принять меры безопасности

Ведомство призывает заранее принять меры безопасности, которые помогут предотвратить оформление займов на чужое имя и защитить личные данные.

Как снизить риск оформления мошеннического кредита

Агентство рекомендует заранее ограничить возможность незаконного оформления кредита. Для этого следует:

  1. Подключить услугу «Стоп кредит» через портал eGov.kz, приложение eGov Mobile или кредитное бюро.

  2. Хранить в тайне СМС-коды, PIN-коды, одноразовые пароли (OTP) и Secure-коды.

  3. Не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомых людей.

  4. Не переходить по подозрительным ссылкам из СМС, мессенджеров и рекламных объявлений.

  5. Использовать двухфакторную аутентификацию при входе в онлайн-банкинг и другие сервисы.

  6. Регулярно проверять свою кредитную историю в кредитных бюро.

Какие ошибки чаще всего используют мошенники

Злоумышленники нередко представляются сотрудниками банков, служб безопасности или государственных органов. Под различными предлогами они пытаются получить:

  • Коды подтверждения из СМС;

  • Одноразовые пароли;

  • Данные банковских карт;

  • Доступ к телефону или компьютеру через специальные программы.

Настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают подобную информацию по телефону или в мессенджерах.

Зачем нужен сервис «Стоп кредит»

Сервис «Стоп кредит» позволяет ограничить возможность оформления новых займов на имя гражданина без его согласия. Это один из наиболее эффективных способов снизить риск кредитного мошенничества и получить дополнительный контроль над оформлением кредитов. При необходимости ограничение можно снять самостоятельно через официальные государственные сервисы.

Что важно помнить

Большинство случаев кредитного мошенничества связано не со взломом банковских систем, а с социальной инженерией, когда злоумышленники убеждают человека самостоятельно передать конфиденциальную информацию. Соблюдение простых правил цифровой безопасности и регулярная проверка кредитной истории помогают значительно снизить риск оформления мошеннических займов.