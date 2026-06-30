Как обезопасить себя от незаконного оформления кредита

Сервис «Стоп кредит» позволяет ограничить возможность оформления новых займов на имя гражданина без его согласия. Это один из наиболее эффективных способов снизить риск кредитного мошенничества и получить дополнительный контроль над оформлением кредитов. При необходимости ограничение можно снять самостоятельно через официальные государственные сервисы.