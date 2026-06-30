МТС ускорила интернет в посёлке золотодобытчиков и сёлах с японским наследием

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование, что позволило увеличить ёмкость сети и обеспечить более высокую скорость мобильного интернета. После проведенных технических работ жители и гости этих поселков могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы — дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах, совершать звонки с помощью технологии VoLTE с чистым звуком и возможностью одновременно разговаривать и не прерывать интернет-сессию. Улучшенное покрытие охватило жилые кварталы, социальные объекты и производственные территории, включая крупную железнодорожную станцию Советская Гавань-Сортировочная и прилегающие к ней участки.