Госжилфонд РТ построил жилье для 1659 семей с начала 2026 года

В них расположены 1659 квартир общей площадью 82,8 тыс. кв. метров, что составляет 55% от годового плана.
Жилье в этих домах получили работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий-инвесторов, участвующих в строительстве соципотечных объектов, молодые семьи и другие участники программы. Благодаря этому, как отмечается, выполнена одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» — повышение обеспеченности граждан жильем.
Квартиры передаются новоселам с чистовой отделкой: в них уже установлены сантехника, электрические или газовые плиты, а также приборы учета. Одним из ключевых преимуществ программы остается стоимость квадратного метра, которая существенно ниже рыночной.
Республиканская программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом с 2005 года, не имеет аналогов в России. Жилье предоставляется сроком до 28,5 лет под 7% годовых.
При рождении или усыновлении ребенка участникам программы выплачивается безвозмездная компенсация в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Эти средства можно направить на первоначальный взнос или на погашение стоимости жилья.
В инвестиционном плане Госжилфонда на 2026 год предусмотрено строительство 108 домов в городах и районах Татарстана. В них будет 3123 квартиры общей площадью 150,6 тыс. кв. метров.