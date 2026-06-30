Беглов рассказал о реставрации дома Дернова, Дома актера и лестницы Ахматовой

Адреса для благоустройства выбирают вместе с горожанами. В VI Всероссийском онлайн-голосовании приняли участие 632 тысячи петербуржцев. Большинство голосов получила территория парка восточнее домов 5, 7 и 11 по аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе. На этой территории планируют создать современное общественное пространство с пешеходными дорожками, зонами тихого отдыха, высадят деревья, цветы и кустарники, установят малые архитектурные формы.