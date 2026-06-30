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Беглов рассказал о реставрации дома Дернова, Дома актера и лестницы Ахматовой

Адреса для благоустройства выбирают вместе с горожанами.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ходе работ по сохранению исторических зданий. В городе реставрируют фасады дома Дернова у Таврического сада, заканчивают восстановление утраченных элементов декора на доме Чаплина на углу Невского и Большой Морской, приступили к реставрации Дома актера на Невском проспекте.

— Выдали разрешение на реставрацию монументальной живописи церкви иконы Божией Матери «Милующая» на Васильевском острове. В день рождения Анны Ахматовой открыли историческую лестницу в Фонтанном доме, — отметил градоначальник.

Адреса для благоустройства выбирают вместе с горожанами. В VI Всероссийском онлайн-голосовании приняли участие 632 тысячи петербуржцев. Большинство голосов получила территория парка восточнее домов 5, 7 и 11 по аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе. На этой территории планируют создать современное общественное пространство с пешеходными дорожками, зонами тихого отдыха, высадят деревья, цветы и кустарники, установят малые архитектурные формы.

Губернатор подчеркнул, что по всем 10 приоритетам у города есть конкретные и зримые результаты. Программа «Сохранение исторического наследия» остается одним из главных направлений работы правительства Петербурга.

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