Цены на вторичное жилье почти перестали расти в Казахстане

Аналитики отметили почти остановившийся рост цен на вторичном рынке жилья в Казахстане
С начала года стоимость квадратных метров выросла лишь на 2,2%, а в июне — всего на 0,1%. Речь идет не об итоговых ценах, а о тех, что казахстанцы указывают в объявлениях о продаже. Именно они практически перестали расти.
«Рынок стал спокойнее. Покупателей уже не так много, поэтому продавцам сложнее повышать цены. Но и сильно дешеветь квартиры пока не спешат. На стоимость жилья по-прежнему влияют инфляция, рост цен на новостройки и подорожание строительства», — отмечают аналитики.
Изменение цен на квартиры в Казахстане
С начала года сильнее всего выросла стоимость жилья в следующих городах:
Кокшетау — на 7,7%
Павлодар — на 5,8%
Семей — на 5,6%
Костанай — на 4,9%
Усть-Каменогорск — на 4%
В Астане квартиры подорожали на 3,8%, а в Караганде — на 3,6%. В Алматы и Шымкенте цены снизились — на 1,8% в каждом из городов.
В июне цены изменились не более чем на 1% в большинстве городов. Исключение — Актау, где прирост составил 4,2%. Небольшое снижение произошло в Алматы (-1,9%), Шымкенте и Актобе (-0,8%), Талдыкоргане (-0,7%), Астане, Усть-Каменогорске и Уральске (по −0,6%).
Стоимость квартир в Казахстане
В июне лидерами по стоимости вторичных квартир стали:
Алматы — 790 820 тенге за кв.м.
Астана — 594 020 тенге за кв.м.
Шымкент — 470 345 тенге за кв.м.
Дешевле всего квартиру можно купить в Кызылорде (266 318 тенге за кв.м), Актобе (315 758 тенге) и Таразе (320 955 тенге).
Рост цен за год
В среднем квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,7% по сравнению с июнем 2025 года. Самый сильный рост цен отмечен в Кокшетау — 14,3%. Следом идет Астана — 12,3%. В Алматы квартиры подорожали на 3%, а в Шымкенте — на 5%.
Единственный город, где за год цены снизились, — Атырау. Снижение составило 0,5%.