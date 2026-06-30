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Цены на вторичное жилье почти перестали расти в Казахстане

В июне средняя стоимость квартир на вторичном рынке Казахстана за месяц практически не изменилась, а в некоторых городах, например, в Алматы и Шымкенте, даже снизилась. Подробности читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Аналитики отметили почти остановившийся рост цен на вторичном рынке жилья в Казахстане

С начала года стоимость квадратных метров выросла лишь на 2,2%, а в июне — всего на 0,1%. Речь идет не об итоговых ценах, а о тех, что казахстанцы указывают в объявлениях о продаже. Именно они практически перестали расти.

«Рынок стал спокойнее. Покупателей уже не так много, поэтому продавцам сложнее повышать цены. Но и сильно дешеветь квартиры пока не спешат. На стоимость жилья по-прежнему влияют инфляция, рост цен на новостройки и подорожание строительства», — отмечают аналитики.

Изменение цен на квартиры в Казахстане

С начала года сильнее всего выросла стоимость жилья в следующих городах:

  • Кокшетау — на 7,7%

  • Павлодар — на 5,8%

  • Семей — на 5,6%

  • Костанай — на 4,9%

  • Усть-Каменогорск — на 4%

В Астане квартиры подорожали на 3,8%, а в Караганде — на 3,6%. В Алматы и Шымкенте цены снизились — на 1,8% в каждом из городов.

В июне цены изменились не более чем на 1% в большинстве городов. Исключение — Актау, где прирост составил 4,2%. Небольшое снижение произошло в Алматы (-1,9%), Шымкенте и Актобе (-0,8%), Талдыкоргане (-0,7%), Астане, Усть-Каменогорске и Уральске (по −0,6%).

Стоимость квартир в Казахстане

В июне лидерами по стоимости вторичных квартир стали:

  • Алматы — 790 820 тенге за кв.м.

  • Астана — 594 020 тенге за кв.м.

  • Шымкент — 470 345 тенге за кв.м.

Дешевле всего квартиру можно купить в Кызылорде (266 318 тенге за кв.м), Актобе (315 758 тенге) и Таразе (320 955 тенге).

Рост цен за год

В среднем квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,7% по сравнению с июнем 2025 года. Самый сильный рост цен отмечен в Кокшетау — 14,3%. Следом идет Астана — 12,3%. В Алматы квартиры подорожали на 3%, а в Шымкенте — на 5%.

Единственный город, где за год цены снизились, — Атырау. Снижение составило 0,5%.