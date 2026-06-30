В Краснодаре работают 52 АЗС

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что перебои с топливом в Краснодарском крае на рынке грузоперевозок скажутся незначительно, считает руководитель ООО «Бизон Карго» Илья Крылов. По его словам, в России около 40 больших НПЗ с мощностью более 1 млн т в год каждый и более 80 маленьких с мощностью до 1 млн т. Из них лишь небольшое количество приостановили работу.