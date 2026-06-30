В Самаре жители аварийного дома ждут расселения с 2025 года

В Самаре прошел выездной прием по обращениям людей о расселении из аварийного дома 1939 года постройки. Его признали подлежащим сносу и должны были расселить до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«До сих пор дом не расселен. Сейчас расследуется уголовное дело, заведенное в январе 2026 года из-за халатности при расселении людей из аварийного жилья», — рассказали в пресс-службе.
Жители интересовались сроками и порядком расселения, а также выразили желание при расселении получить квартиры, а не денежные компенсации. Как стало известно, застройщик начнет расселение при наличии положительного заключения на исполнительскую документацию в 2026 году.