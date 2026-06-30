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В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе на шести АЗС «Атан» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Бензин продают по следующим адресам:

  • АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35Б/2 (ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra)

Губернатор напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

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