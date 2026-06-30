В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже

Бензин продают по следующим адресам:
- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra)
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35Б/2 (ДТ Ultra)
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra)
Губернатор напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.