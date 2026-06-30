В Башкирии строят первый в стране завод по выпуску автоклавного газобетона

«Это производство крайне востребовано на бурно развивающемся строительном рынке нашей республики. Важно отметить, что предприятие расположено на территории особой экономической зоны “Алга”. Эта молодая экономическая зона дважды признавалась самой динамично развивающейся в Российской Федерации. По итогам прошлого года, несмотря на молодость, она заняла третье место среди экономических зон страны по динамике развития, эффективности и по всем показателям. Здесь созданы весьма выгодные условия для развития бизнеса. Уважаемые коллеги, хотел бы лично поблагодарить Азата Анваровича и команду “Экопромстроя” за решение строить предприятие именно здесь, в республике. Вы выходец из Стерлитамака, имеете богатую трудовую биографию и большой управленческий опыт. Очень здорово, когда такие люди принимают решение развивать бизнес на своей родине. Надеюсь, что период принятия решений, прохождения бюрократических процедур, проектных и технологических работ прошел комфортно. Рад, что правительство республики, экономический блок и Корпорация развития достойно отработали этот этап. Надеюсь, что и стройка пойдет быстрыми темпами. Мы понимаем, что предприятие будет построено довольно скоро. Надеемся, что уже в следующем году оно даст первую продукцию. За это время строители должны понимать, какую продукцию получит завод, чтобы применять ее в дальнейших строительных проектах. Радуемся за Стерлитамакский район и благодарим Риту Мадариковну и ее команду за работу с инвесторами. Инвесторы приходят туда, где муниципалитет ждет инвестиций и работает с ними. В добрый путь», — отметил Радий Хабиров.