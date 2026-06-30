Увидеть будущее на промышленных предприятиях родного города: в Красноярском крае завершилась первая трудовая смена Профкоманды. ФМ

В июне подростки побывали на крупнейших предприятиях угледобычи и энергетики, прикоснулись к десяткам профессий и получили возможность увидеть современное производство не как экскурсанты, а как будущие специалисты. Бородинский, Берёзовский и Назаровский разрезы, Бородинское погрузочно-транспортное управление, ремонтно-механические заводы в Назарово и Бородино, Назаровская ГРЭС, Минусинская и Канская ТЭЦ — каждая площадка открывала участникам то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Вместе с наставниками ребята знакомились с работой инженеров, энергетиков, лаборантов, специалистов по охране труда, кадровиков, операторов производственных процессов и руководителей подразделений. Они узнавали, как устроены современные предприятия, какие технологии используются сегодня в промышленности, и какие специалисты будут востребованы завтра.