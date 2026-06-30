Увидеть будущее на промышленных предприятиях родного города: в Красноярском крае завершилась первая трудовая смена Профкоманды. ФМ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство людей не знают как устроена работа предприятий, от которых зависит жизнь целых городов. А участники проекта Профкоманды. ФМ этим летом смогли заглянуть по ту сторону проходной — туда, где добывают уголь, вырабатывают энергию, испытывают оборудование и принимают решения, от которых зависит жизнь миллионов жителей Красноярского края.
Профкоманды. ФМ — проект Фонда Мельниченко, выросший из движения трудовых отрядов, которое с 2005 года объединяло подростков промышленных городов России. Сегодня при поддержке СУЭК-Красноярск и СГК проект сохранил главную идею — дать молодым людям возможность быть полезными своему городу, но сделал значимый шаг вперед. Кроме первого трудового опыта ребята знакомятся с современными предприятиями, востребованными профессиями и возможностями для будущего профессионального развития.
В июне подростки побывали на крупнейших предприятиях угледобычи и энергетики, прикоснулись к десяткам профессий и получили возможность увидеть современное производство не как экскурсанты, а как будущие специалисты. Бородинский, Берёзовский и Назаровский разрезы, Бородинское погрузочно-транспортное управление, ремонтно-механические заводы в Назарово и Бородино, Назаровская ГРЭС, Минусинская и Канская ТЭЦ — каждая площадка открывала участникам то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Вместе с наставниками ребята знакомились с работой инженеров, энергетиков, лаборантов, специалистов по охране труда, кадровиков, операторов производственных процессов и руководителей подразделений. Они узнавали, как устроены современные предприятия, какие технологии используются сегодня в промышленности, и какие специалисты будут востребованы завтра.
Но главным открытием сезона стали не технологии и не масштабы производств. Для многих подростков это лето стало временем, когда будущая профессия перестала быть абстрактным понятием. Кто-то впервые заинтересовался инженерным делом, кто-то увидел перспективы в энергетике, а кто-то понял, что современное производство — это мир возможностей, развития и постоянного движения вперёд.
«Особый интерес вызвало у меня именно знакомство с профессиями угольщиков и энергетиков. Работа у них непростая, но важная. Мы часто не задумываемся, откуда берётся свет, тепло в домах. Теперь я знаю, какой труд стоит за этими привычными вещами», — поделился впечатлениями Александр Бедарев из Назарово.
«Для меня участие в Профкоманде — это уже добрая традиция. Я работаю здесь не первый год, и такая трудовая деятельность даёт отличную возможность принести пользу городу и набраться опыта, — считает Дарья Теплякова из Шарыпово. — Мне было особенно интересно посмотреть на профессии изнутри, ведь на Берёзовском разрезе у меня работают родственники. Самым запоминающимся событием стала встреча с управляющим предприятия Александром Ивановичем Буйницким. Общение с руководителем такого уровня вдохновляет. Нам рассказали много важного, и самое ценное — была возможность обменяться мнениями и новыми идеями».
Сегодня вопросам ранней профориентации и подготовки молодых кадров уделяется особое внимание на уровне региона. Об этом неоднократно говорил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, подчёркивая важность создания условий, при которых молодые люди могут увидеть перспективы для учёбы, работы и самореализации на родной территории. Профкоманды. ФМ позволяют сделать этот путь более понятным и осознанным.
При этом в течение сезона подростки также участвовали в экологических акциях «Зелёная Россия» и «Вода России», благоустраивали общественные пространства, высаживали цветы вместе с серебряными волонтёрами, проходили обучение по оказанию первой помощи и принимали участие в мероприятиях, посвящённых государственным праздникам.
«Продуктивно провели время, помогая взрослым и получая полезные навыки», — говорит Виктория Маслакова из Бородино.
Первый трудовой сезон завершён. Однако история проекта продолжается. Уже в июле и августе эстафету примут новые участники Профкоманды. ФМ. Для них также откроются двери предприятий СУЭК-Красноярск и СГК, появится возможность сделать ещё один шаг к осознанному выбору профессии. Потому что будущее начинается не после получения диплома. Оно начинается гораздо раньше — в тот момент, когда подросток впервые задумывается, кем он хочет стать и каким может быть его место в развитии родного края.