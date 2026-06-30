«Газета.Ru» рассказала о семейном путешествии на Belgee X70

Belgee X70 представляет собой локализованный в Белоруссии Geely Atlas Pro. На рынке модель представлена с июня 2024 года, а потому уже успела пройти проверку российскими условиями эксплуатации, зарекомендовав себя как практичный и надежный кроссовер. Производитель позиционирует этот топовый в линейке Belgee автомобиль как оптимальный вариант для прагматичных и семейных людей.