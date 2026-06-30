FESCO: после объединения в портах Калининградской области вырос грузопоток

Объединение рыбного и торгового портов в Калининградской области позволило увеличить грузопоток в полтора раза. Об этом сообщил на встрече в РИЦ ТАСС директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы FESCO Алексей Ткаченко.
ТГ FESCO (находится в контуре управления госкорпорации «Росатом») получила контроль над морским портом в декабре 2025 года, над национализированным торговым портом — в мае 2026 года. Как утверждает Ткаченко, объединение позволило создать единый операционный контур, убрало ненужную конкуренцию, позволило оптимизировать грузопотоки, ввести единую тарифную коммерческую политику.
«Это дало свои результаты. По итогам первого полугодия 2026 года грузооборот составил 950 тыс. тонн», — сообщил Ткаченко. По его словам, за аналогичный период прошлого года он составлял чуть более 600 тыс. тонн. По контейнерам оборот грузов вырос более чем на 100%.
До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат действующий Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. Тогда же, в 2023 году, акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO), владельцами которого являлись основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и связанные с ним бизнесмены, были переданы госкорпорации «Росатом».