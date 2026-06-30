FESCO: после объединения в портах Калининградской области вырос грузопоток

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат действующий Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. Тогда же, в 2023 году, акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO), владельцами которого являлись основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и связанные с ним бизнесмены, были переданы госкорпорации «Росатом».