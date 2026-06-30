5,3% составила годовая инфляция в Нижегородской области в мае

В Банке России отметили, что с помощью ключевой ставки регулятор стремится сбалансировать спрос и предложение товаров и услуг, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в год. По мнению ЦБ, такой уровень роста цен позволяет сохранить покупательную способность сбережений граждан и создает условия для снижения ставок по кредитам.