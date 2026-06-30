5,3% составила годовая инфляция в Нижегородской области в мае

Годовая инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,3% в мае 2026 года, а в Приволжском федеральном округе — до 5,9%. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ.
В мае в большинстве регионов Приволжского федерального округа рост цен оставался умеренным, а в ряде субъектов — Мордовии, Марий Эл, Самарской области и Башкортостане — цены по сравнению с апрелем даже снизились.
Основной причиной стало сезонное удешевление овощей и фруктов. Тепличные овощи стали дешевле благодаря снижению затрат производителей на отопление теплиц, а цены на импортные фрукты снизились из-за укрепления курса рубля.
Укрепление национальной валюты также способствовало снижению стоимости бытовой техники и телевизоров в большинстве регионов ПФО.
Кроме того, в мае продолжили дешеветь куриные яйца и молочная продукция. Это связано с сезонным увеличением производства яиц и ростом объемов производства сырого молока.
В то же время заметнее всего за месяц выросли цены на услуги. Перед началом сезона отпусков подорожали туристические услуги, в том числе путевки в санатории и железнодорожные билеты.
В Банке России отметили, что с помощью ключевой ставки регулятор стремится сбалансировать спрос и предложение товаров и услуг, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в год. По мнению ЦБ, такой уровень роста цен позволяет сохранить покупательную способность сбережений граждан и создает условия для снижения ставок по кредитам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцам рассказали, у кого с июля увеличатся соцвыплаты.