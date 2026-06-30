Продавца в Красноярском крае оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу никотиновой жидкости подростку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Заозерном продавца торгового отдела «Дым и Пар», расположенного в магазине «Оранж Маркет», привлекли к административной ответственности за продажу никотинсодержащей жидкости несовершеннолетнему покупателю.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, продавец не попросил у молодого человека документ, подтверждающий возраст. Позже он объяснил, что в момент продажи спешил из-за приемки товара и решил, что покупателю уже исполнилось 18 лет.
В результате подросток свободно смог купить никотинсодержащую жидкость для многоразовой электронной сигареты, что является нарушением требований федерального законодательства о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним.
За допущенное нарушение продавцу выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.
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