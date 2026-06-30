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Регистрацию иностранных вагонов ограничат в Казахстане

В республике запретят регистрировать электро- и тепловозы, если срок службы техники составляет менее 60% от назначенного производителем.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 июн — Sputnik. В Казахстане с 12 июля 2026 года начнут действовать ограничения на регистрацию иностранных вагонов, сообщили в комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Минтранса внесло изменения в правила государственной регистрации подвижного состава, говорится в приказе и.о. министра транспорта Казахстана от 4 мая 2026 года.

«Нормативный документ нацелен на защиту внутренней инфраструктуры от насыщения изношенным или морально устаревшим зарубежным транспортом», — говорится в сообщении.

О чем идет речь:

Для тягового и специального состава предусмотрен полный запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60% от назначенного заводом срока.

«Исключение сохраняется только для уникальной путевой техники, не имеющей аналогов казахстанского производства», — говорится в сообщении.

Из грузовых и пассажирских вагонов к регистрации допускаются исключительно новые вагоны (со сроком службы не более одного года с даты постройки), либо узкоспециализированный транспорт специального назначения (хопперы-дозаторы, цистерны под кислоты/продукты, рефрижераторы, термосы и др.).

Период действия до 31 декабря 2030 года включительно, напомнили в ведомстве.