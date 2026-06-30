Регистрацию иностранных вагонов ограничат в Казахстане

Из грузовых и пассажирских вагонов к регистрации допускаются исключительно новые вагоны (со сроком службы не более одного года с даты постройки), либо узкоспециализированный транспорт специального назначения (хопперы-дозаторы, цистерны под кислоты/продукты, рефрижераторы, термосы и др.).