Регистрацию иностранных вагонов ограничат в Казахстане

АСТАНА, 30 июн — Sputnik. В Казахстане с 12 июля 2026 года начнут действовать ограничения на регистрацию иностранных вагонов, сообщили в комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.
Минтранса внесло изменения в правила государственной регистрации подвижного состава, говорится в приказе и.о. министра транспорта Казахстана от 4 мая 2026 года.
«Нормативный документ нацелен на защиту внутренней инфраструктуры от насыщения изношенным или морально устаревшим зарубежным транспортом», — говорится в сообщении.
О чем идет речь:
Для тягового и специального состава предусмотрен полный запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60% от назначенного заводом срока.
«Исключение сохраняется только для уникальной путевой техники, не имеющей аналогов казахстанского производства», — говорится в сообщении.
Из грузовых и пассажирских вагонов к регистрации допускаются исключительно новые вагоны (со сроком службы не более одного года с даты постройки), либо узкоспециализированный транспорт специального назначения (хопперы-дозаторы, цистерны под кислоты/продукты, рефрижераторы, термосы и др.).
Период действия до 31 декабря 2030 года включительно, напомнили в ведомстве.