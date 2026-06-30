Программа лояльности «Моя Виктория» завершает свою работу

Напомним, представители X5 Group, выкупившей сеть «Виктория» в августе 2023 года, заявляли, что при реконструкции магазинов планируется сохранить образ бренда. Как пояснял директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Василий Пушкин, специально для Калининградской области был разработан формат «Пятёрочка XL», который «максимально должен обеспечить сохранение образа “Виктории” и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».