Программа лояльности «Моя Виктория» завершает свою работу

Программа лояльности и мобильное приложение «Моя Виктория» завершат свою работу 3 июля. Последний период предоставления персональных предложений заканчивается 30 июня. Об этом сообщила сеть супермаркетов на своей странице «ВКонтакте».
«А в обновленных магазинах “Виктория” вы можете присоединиться к программе лояльности “Х5 Клуб”», — следует из сообщения.
Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 1990-х годов. В 2011 году её приобрела группа «Дикси», а в 2023-м — X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка».
Напомним, представители X5 Group, выкупившей сеть «Виктория» в августе 2023 года, заявляли, что при реконструкции магазинов планируется сохранить образ бренда. Как пояснял директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Василий Пушкин, специально для Калининградской области был разработан формат «Пятёрочка XL», который «максимально должен обеспечить сохранение образа “Виктории” и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».
В региональном министерстве экономического развития ранее отмечали, что переход магазинов «Виктория» к новому формату может быть связан с современными потребностями и экономическими соображениями, подчеркнув, что такие решения принимаются самими хозяйствующими субъектами и не находятся в зоне регулирования властей.