В Смольном оценили ситуацию с поставками топлива на АЗС Петербурга

По его словам, обеспечение стабильности на топливном рынке является одной из ключевых задач, поставленных на федеральном уровне. Власти Петербурга в рамках своих полномочий ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС.
Как отметили в Смольном, городские власти поддерживают постоянное взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объемы запасов топлива на нефтебазах и оперативность поставок на городские заправки.
По оценке администрации, текущая ситуация позволяет полностью контролировать обеспечение Санкт-Петербурга моторным топливом.