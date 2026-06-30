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В Смольном оценили ситуацию с поставками топлива на АЗС Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, обеспечение стабильности на топливном рынке является одной из ключевых задач, поставленных на федеральном уровне. Власти Петербурга в рамках своих полномочий ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС.

Как отметили в Смольном, городские власти поддерживают постоянное взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объемы запасов топлива на нефтебазах и оперативность поставок на городские заправки.

По оценке администрации, текущая ситуация позволяет полностью контролировать обеспечение Санкт-Петербурга моторным топливом.

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