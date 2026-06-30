Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином в стране проходят ежедневно. Он отметил, что президент Владимир Путин проводил мероприятие по теме в минувшее воскресенье. Также постоянно работает правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком. Последний «в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами». «Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.