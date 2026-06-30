Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран

Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — сказал господин Песков.

Он добавил, что закупки импортного топлива станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». Какие страны могли бы поставлять России топливо, Дмитрий Песков уточнить отказался.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином в стране проходят ежедневно. Он отметил, что президент Владимир Путин проводил мероприятие по теме в минувшее воскресенье. Также постоянно работает правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком. Последний «в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами». «Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.

Как писал «Ъ», правительство продлило разрешение отдельным НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса «Евро-3». По последним данным источников, власти могут разрешить выпуск бензина и ДТ с понижением стандартов вплоть до «Евро-2».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше