Накопления молодежи: аудитории важно получать доход быстро

Потенциал развития финансовых продуктов для молодежи остается высоким. По словам Дмитрия Брейтенбихера, при их разработке используются исследования о предпочтениях молодой аудитории. Россияне в возрасте 14−25 лет ценят быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачную доходность. Для них предложили накопительный счет с ежедневной выплатой процентов. Это позволит не только сразу же использовать свой доход, но и сформировать правильную привычку к накоплениям, отметили в банке.