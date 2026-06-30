Навигация 2026: Более 50 тысяч тонн груза доставлено судами ЕРП на Подкаменную и Нижнюю Тунгуски

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За короткую навигацию в труднодоступные посёлки Енисейское пароходство, флагман логистики компании «Норникель», доставило более 50 тысяч тонн груза.
«Подкаменная и Нижняя Тунгуски — одни из самых сложных рек для судовождения в России. Быстрое течение, пороги, непредсказуемый уровень воды. Только речным транспортом можно обеспечить труднодоступные территории стройматериалами, топливом и продовольствием на долгую северную зиму. И, несмотря на риски, Енисейское речное пароходство в очередной раз выполнило эту важную задачу в полном объёме», — отметил заместитель генерального директора по флоту «Норникель-Енисейское речное пароходство» Максим Вотин.
Проход для теплоходов и барж на притоках традиционно открыт только в период весеннего паводка — это две-три недели, когда поднимается уровень воды. За это короткое время людям и предприятиям доставляется всё необходимое. Железных дорог и круглогодичных трасс на севере нет, поэтому от работы экипажей зависит обеспечение грузами труднодоступных посёлков.
На Подкаменной Тунгуске навигация длилась 22 дня — столько же, сколько и в прошлый завоз. С 16 мая по 6 июня караван судов доставил около 16,9 тыс. тонн грузов: 9,9 тыс. тонн нефтепродуктов и 7 тыс. тонн сухогрузов, включая около 1000 тонн социально значимых товаров для северян. В экспедиционном завозе участвовали 30 судов разного назначения: 17 самоходных, 10 несамоходных, два вспомогательных и один плавкран для работы на необорудованных причалах. Обратно речники вывезли 5,7 тыс. тонн сырой нефти с Куюмбинского месторождения, которую затем доставили в Туру по Нижней Тунгуске.
«Флот пошёл на Подкаменную Тунгуску вовремя, суда двинулись сразу, как только из реки вышел лёд. Уровень воды был благоприятный, так что поднимались в штатном режиме. Тем не менее, в Большом пороге пришлось задействовать тройную тягу: некоторые тяжёлые суда и баржи поднимали сразу тремя мощными “ОТами” — иначе скорость течения более 20 километров в час не преодолеть. При стандартных рабочих условиях обычно справляется один “ОТ”. Весь заявленный груз суда доставили в пункты назначения благополучно, но вода была непредсказуемой — ее уровень начал падать, и флот после выполнения завоза едва успел выйти с притока», — рассказал заместитель начальника управления эксплуатации флота Енисейского пароходства Вениамин Данилов.
На Нижнюю Тунгуску первые суда зашли на полторы недели раньше, чем в прошлом году, — 20 мая, а последние вышли с притока 19 июня. Операция по доставке грузов длилась 31 день, и в ней было задействовано 42 единицы флота: 22 самоходных, 17 несамоходных, плавкран и два вспомогательных судна. В итоге перевезено 39,4 тыс. тонн грузов, из них 16,6 тыс. тонн нефтепродуктов и 22,9 тыс. тонн сухих грузов (в том числе 700 тонн товаров для населения). Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Основная часть грузов −19,2 тыс. тонн — предназначалась для самого дальнего пункта, расположенного на притоке, — посёлка Тура. В этом году по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» там модернизируется аэропорт Тура (Горный). Суда Енисейского пароходства доставили подрядчикам железобетонные плиты для взлетно-посадочных полос, цементно-песчаную смесь, щебень, а также необходимую технику и вагон-дома.