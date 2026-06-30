Навигация 2026: Более 50 тысяч тонн груза доставлено судами ЕРП на Подкаменную и Нижнюю Тунгуски

На Нижнюю Тунгуску первые суда зашли на полторы недели раньше, чем в прошлом году, — 20 мая, а последние вышли с притока 19 июня. Операция по доставке грузов длилась 31 день, и в ней было задействовано 42 единицы флота: 22 самоходных, 17 несамоходных, плавкран и два вспомогательных судна. В итоге перевезено 39,4 тыс. тонн грузов, из них 16,6 тыс. тонн нефтепродуктов и 22,9 тыс. тонн сухих грузов (в том числе 700 тонн товаров для населения). Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.