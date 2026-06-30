Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе

«Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются и в ближайший месяц они, скорее всего, сохранятся в том или ином объеме, скорее всего — в текущей ситуации», — сказал губернатор.