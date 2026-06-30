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Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Ограничения на продажу топлива в Севастополе, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются и в ближайший месяц они, скорее всего, сохранятся в том или ином объеме, скорее всего — в текущей ситуации», — сказал губернатор.

Он добавил, что в Севастополе нет крупных федеральных топливных сетей, как и государственных АЗС, поэтому обслуживающие Крымский полуостров частные компании вынуждены поднимать цены на топливо из-за роста логистических издержек.

По словам Развожаева, это повышение «соответствует текущим реалиям».

«Работаем вместе с федеральным штабом и с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым над тем, чтобы с помощью дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по стране», — заверил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива — для непроизводителей.

Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

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