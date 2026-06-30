Нижегородцы не могут купить топливо для газонокосилок и моторных лодок

Один из нижегородцев поделился переживаниями: он не представляет, как теперь заправлять лодочный мотор — собственного автомобиля у него нет, а в канистру топливо не наливают. Мужчина считает разумным выдавать до 20 литров бензина в канистре при предъявлении документов на мотор.