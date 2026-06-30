Нижегородцы не могут купить топливо для газонокосилок и моторных лодок

Жители Нижегородской области столкнулись с серьёзной бытовой проблемой — на автозаправочных станциях перестали отпускать бензин в канистры. Из‑за этого у горожан возникли трудности с заправкой техники: не получается заправить моторы лодок и баки газонокосилок. Об этом сообщили в NN.RU.
Один из нижегородцев поделился переживаниями: он не представляет, как теперь заправлять лодочный мотор — собственного автомобиля у него нет, а в канистру топливо не наливают. Мужчина считает разумным выдавать до 20 литров бензина в канистре при предъявлении документов на мотор.
Не меньше сложностей испытывает и Лада: по действующим правилам землепользования владельцы участков обязаны регулярно обкашивать территорию, но из‑за запрета на продажу топлива в канистрах выполнить это требование практически невозможно. Женщина недоумевает, каким образом исполнять обязанность, если бензокосу нечем заправить.
В Минэнерго пояснили, что региональное правительство не принимало решений об ограничении продажи бензина. Сейчас власти ведут работу с топливными компаниями и настаивают на возобновлении отпуска топлива в канистры.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут сообщить о незаконной торговле бензином.