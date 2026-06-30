Ситуация с топливом на Кубани остается напряженной

По данным муниципального центра управления Краснодара на 30 июня, в городе функционируют 52 автозаправочные станции. Ситуация с наличием различных видов горючего выглядит следующим образом: бензин АИ-92 доступен на 42 заправках, АИ-95 — на 43 объектах, премиальное топливо АИ-100 продают на 28 станциях, а дизельное топливо имеется на 37 АЗС. При этом владельцы ряда заправок приняли решение ограничить отпуск топлива исключительно через заливку непосредственно в автомобильные баки, исключив продажу в канистры.