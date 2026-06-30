Ситуация с топливом на Кубани остается напряженной

По данным муниципального центра управления Краснодара на 30 июня, в городе функционируют 52 автозаправочные станции. Ситуация с наличием различных видов горючего выглядит следующим образом: бензин АИ-92 доступен на 42 заправках, АИ-95 — на 43 объектах, премиальное топливо АИ-100 продают на 28 станциях, а дизельное топливо имеется на 37 АЗС. При этом владельцы ряда заправок приняли решение ограничить отпуск топлива исключительно через заливку непосредственно в автомобильные баки, исключив продажу в канистры.
Еще 54 заправочные станции временно приостановили реализацию горючего, а 8 объектов закрыты по техническим причинам или находятся на стадии ребрендинга.
МЦУ не публикует конкретные адреса работающих заправок, что вызывает вопросы у автомобилистов. Власти призывают жителей не создавать искусственный дефицит и не закупать топливо про запас.
Крупные сетевые компании ввели лимиты на покупку топлива для предотвращения панических закупок. Так, по данным источников, «Роснефть» отпускает не более 30 литров бензина и столько же дизеля, «Лукойл» установил ограничение в 20 литров бензина и 60 литров дизтоплива, сети «Газпром» и «Газпромнефть» разрешают приобрести до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Продажа топлива в переносные емкости запрещена.
В соседних курортных зонах ситуация отличается: в Туапсинском районе работают 15 АЗС, в Сочи из 58 заправочных станций открыты 46.
Напомним, 29 июня в Краснодаре топливо также отпускала только половина АЗС.
Как сообщал «Югополис», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил правительство России обеспечить поставки топлива в край в приоритетном порядке, так как продолжается высокий туристический сезон, а впереди — уборочная кампания.