В четырех районах Самарской области ввели карантин по бешенству

Территория от 1 до 3 км от очагов заболевания считается неблагополучной по бешенству. Там запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, кроме вакцинированных от бешенства, перемещение и перегруппировка животных, охота, за исключением охоты с целью регулирования численности охотничьих ресурсов. Также в границах неблагополучных по бешенству территорий нельзя проводить ярмарки и выставки животных, отлов животных в зоопарки.