Руководство портов: в Калининграде мы находимся в «фактической» сухопутной блокаде

Экспорт и импорт в калининградских морских портах с 2022 года выполняется в минимальных объемах в связи с «фактической блокадой» сухопутных путей в Калининградскую область. Грузы переориентированы на другие российские порты. Об этом сообщил на встрече в РИЦ ТАСС директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы FESCO Алексей Ткаченко.
«К сожалению, у нас [экспортно-импортные операции] в минимальном объёме. Начиная с 2022 года, они снижаются. Это связано с геополитическими факторами, с фактической блокадой Калининградской области со стороны сухопутных переходов. Они работают, но в очень усечённом виде по сравнению с теми годами, когда была более открытая ситуация», — пояснил Ткаченко.
По его словам, грузооборот с сухопутных перевозок переориентировался на порты, но в основном это каботаж — грузы в регион завозятся из Санкт-Петербурга, туда же уходят грузы, которые производятся в Калининградской области для потребления на основной территории России.
«Остаются небольшие партии экспорта и импорта. Они составляют не более 5% от общего грузооборота. Если раньше Калининград, калининградский порт был в экспортном направлении ориентирован на европейских потребителей, то сейчас потребители переезжают ближе к Азии, к региону АТР, — добавил он. — Что касается экспорта, который был ранее, то из-за ограничения, введённых со стороны Литвы, через которую надо географически к нам проехать, эти направления экспорта перешли в другие порты России: Новороссийск, Санкт-Петербург».
Алексей Ткаченко добавил, что многое зависит от проблемы геополитики. «Не могу прогнозировать, когда проблема решится. Наверное, мало кто у нас сможет прогнозировать. Но если откроется коридор через Литву, как это было в советское и постсоветское время, то, конечно, порт станет экспортно-импортным», — сказал он, отметив, что через Калининград осуществлять перевозки на основную часть России и из неё удобнее, чем через Санкт-Петербург или Новороссийск.
Напомним, транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации «Росатом») получила контроль над морским портом в декабре 2025 года, над национализированным торговым портом — в мае 2026 года.