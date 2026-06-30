Руководство портов: в Калининграде мы находимся в «фактической» сухопутной блокаде

Алексей Ткаченко добавил, что многое зависит от проблемы геополитики. «Не могу прогнозировать, когда проблема решится. Наверное, мало кто у нас сможет прогнозировать. Но если откроется коридор через Литву, как это было в советское и постсоветское время, то, конечно, порт станет экспортно-импортным», — сказал он, отметив, что через Калининград осуществлять перевозки на основную часть России и из неё удобнее, чем через Санкт-Петербург или Новороссийск.