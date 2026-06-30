216 744 рубля: как работает правило нулевого дохода для пособия в 2026 году

В 2026 году при назначении единого пособия учитывают доходы семьи за 12 месяцев расчетного периода. Для каждого трудоспособного члена семьи сумма дохода должна быть не меньше 8 МРОТ — 216 744 рублей за год. В Волгограде и других регионах России действует правило нулевого дохода при наличии уважительных причин, — об этом сообщили в СФР.