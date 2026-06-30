216 744 рубля: как работает правило нулевого дохода для пособия в 2026 году

В 2026 году при назначении единого пособия учитывают доходы семьи за 12 месяцев расчетного периода. Для каждого трудоспособного члена семьи сумма дохода должна быть не меньше 8 МРОТ — 216 744 рублей за год. В Волгограде и других регионах России действует правило нулевого дохода при наличии уважительных причин, — об этом сообщили в СФР.
В расчет берут зарплату, доходы от предпринимательства, выплаты по больничному листу и другие виды поступлений. Если не менее 10 месяцев из 12 человек не имел дохода по уважительной причине, требование по 8 МРОТ полностью отменяется.
Например, если в расчетный период вошли 2 месяца беременности и 10 месяцев ухода за новорожденным, правило нулевого дохода применяется. Если причина отсутствия работы длилась меньше 10 месяцев, минимальный доход уменьшается пропорционально.
Если период отсутствия доходов по объективной причине длился менее 10 месяцев, требуемая сумма дохода снизится, — отметили в Социальном фонде России. Например, при 4 месяцах ухода за ребенком до 3 лет минимальный порог составит 144 496 рублей вместо 216 744 рублей.
При подаче заявления на единое пособие нужно учитывать все доходы семьи и причины их отсутствия. Полный список уважительных причин и порядок расчета определяют правила назначения пособия.
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