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Еврокомиссия исключает возможность возвращения ЕС к российскому газу

В ЕК отметили, что продолжают подготовку полного запрета на закупки нефти РФ.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) исключает возвращение Евросоюза к российскому газу и продолжает подготовку полного запрета на закупки российской нефти, несмотря на энергетический кризис. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о возможности возврата к российскому газу на фоне высоких цен на энергоносители в ЕС, она заявила: «Нет, это невозможно, поскольку этот закон (торговый запрет странам ЕС закупать российский газ — прим. ТАСС) уже действует. Только в этом месяце вступил в силу запрет на новые контракты по трубопроводному газу и краткосрочные поставки. В январе и сентябре следующего года будут пройдены новые этапы (полного запрета всех поставок из России — прим. ТАСС). И Еврокомиссия на политическом уровне заявила предельно ясно, что не намерена возвращаться к российскому газу и, наоборот, намерена от него полностью отказаться», — сказала она.

Представитель комиссии напомнила о планах ввести аналогичный запрет на российскую нефть. ЕК продолжает его подготовку и сообщит по итогам «в соответствующее время», добавила она.

Еврокомиссия собиралась обнародовать проект полного запрета на закупки нефти и нефтепродуктов из России еще весной этого года, однако на фоне войны США и Израиля с Ираном и обострения энергетического кризиса в Европе эти планы были отложены. Запрет странам ЕС закупать российские газ введен в рамках торговой политики, которая не связана с санкционными механизмами. ЕК неоднократно заверяла, что он не будет отменен, вне зависимости от того, как закончится конфликт на Украине.

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