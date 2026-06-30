Еврокомиссия исключает возможность возвращения ЕС к российскому газу

Отвечая на вопрос о возможности возврата к российскому газу на фоне высоких цен на энергоносители в ЕС, она заявила: «Нет, это невозможно, поскольку этот закон (торговый запрет странам ЕС закупать российский газ — прим. ТАСС) уже действует. Только в этом месяце вступил в силу запрет на новые контракты по трубопроводному газу и краткосрочные поставки. В январе и сентябре следующего года будут пройдены новые этапы (полного запрета всех поставок из России — прим. ТАСС). И Еврокомиссия на политическом уровне заявила предельно ясно, что не намерена возвращаться к российскому газу и, наоборот, намерена от него полностью отказаться», — сказала она.