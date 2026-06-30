Более полумиллиарда рублей инвестируют в строительство завода в Городецком округе

Заявки на выделение земельных участков под пять проектов согласовал совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Совещание под руководством министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова состоялось 30 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.