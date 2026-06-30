Более полумиллиарда рублей инвестируют в строительство завода в Городецком округе

Заявки на выделение земельных участков под пять проектов согласовал совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Совещание под руководством министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова состоялось 30 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Общий объем инвестиций по этим проектам составил 859 млн рублей, планируется создать более 120 новых рабочих мест.
В Городецком округе планируется построить завод быстровозводимых каркасов зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ООО «ЗМК Смольковский, объем инвестиций — 542 млн рублей), в Арзамасе — спортивный клуб (ООО “СЗ “Промгражданстрой”, 165 млн рублей) и цех по производству бетонных изделий (ООО “Водник”, 100 млн рублей).
Также согласована территория под производственно-складское здание по изготовлению вторичного щебня и брусчатки и под трансформаторную подстанцию.
Всего с начала текущего года совет одобрил проекты примерно на 20 млрд рублей (более 1 300 рабочих мест).
Напомним, Нижегородская область занимает 2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ. Деятельность по поддержке предприятий и бизнеса стала частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее московский застройщик получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома на Гребном канале по проекту КРТ.