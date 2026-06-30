В Уральском прошла седьмая смена экологического лагеря

— Такие встречи помогают сформировать у школьников понимание, что экология — неотъемлемая часть повседневной жизни, а не просто теоретическая дисциплина. Когда дети сами участвуют в сортировке отходов, они начинают лучше понимать, как их собственные действия влияют на состояние окружающей среды, — отметила эколог комбината «Свеза» в Уральском Наталья Шистерова.