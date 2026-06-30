Тысячи квадратных метров асфальта обновили в Самаре по нацпроекту

Аварийно-восстановительный ремонт — это дополнение к основным ремонтам, которые проводим в городе ежегодно. Он позволяет замедлить разрушение полотна и износ покрытий, обеспечить комфорт и безопасность движения. Специфика таких работ заключается в том, что они проводятся максимально быстро, без ограничения движения и большого количества тяжелой техники.
До конца года в Самаре планируют выполнить аварийный ремонт еще как минимум на 13 тыс. кв. м автодорог и тротуаров. Зимой и в начале весны работы проводили с помощью литого материала. В теплое время года — с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Часть работ выполнена еще более быстрым и высокопроизводительным методом — струйно-инъекционным. При этом способе материал подается под высоким давлением, что обеспечивает его прочное сцепление с нижним слоем покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.