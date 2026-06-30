859 млн рублей инвестируют в пять новых проектов в Нижегородской области

Общий объем инвестиций по одобренным заявкам составил 859 млн рублей, благодаря чему в регионе появится более 120 рабочих мест. Всего же с начала 2026 года совет согласовал проекты на сумму около 20 млрд рублей. Напомним, что поддержка бизнеса в регионе с 2025 года ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».