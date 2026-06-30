859 млн рублей инвестируют в пять новых проектов в Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под пять новых инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заседание под руководством министра имущественных и земельных отношений Сергея Баринова состоялось 30 июня 2026 года.
Самым крупным проектом станет строительство завода быстровозводимых каркасов зданий в Городецком округе от ООО «ЗМК Смольковский» с объемом вложений 542 млн рублей. В Арзамасе инвесторы планируют возвести спортивный клуб за 165 млн рублей и цех по производству бетонных изделий за 100 млн рублей. Кроме того, согласованы территории под трансформаторную подстанцию и здание по изготовлению брусчатки и вторичного щебня.
Общий объем инвестиций по одобренным заявкам составил 859 млн рублей, благодаря чему в регионе появится более 120 рабочих мест. Всего же с начала 2026 года совет согласовал проекты на сумму около 20 млрд рублей. Напомним, что поддержка бизнеса в регионе с 2025 года ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее сообщалось, что участок в Новинках изымают для дублера проспекта Гагарина в Нижнем.