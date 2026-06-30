Около 1,3 млн поездок в нижегородском метро оплачиваются безналичным способом

Впрочем, даже отлаженная система не застрахована от единичных технических нюансов. Так, в мае текущего года на станции «Заречная» было зафиксировано 10 обращений от граждан, столкнувшихся с кратковременными трудностями при считывании данных с карт. Важно отметить, что данный показатель является статистически незначительным на фоне общей нагрузки: ежемесячно через турникеты «Заречной» проводится в среднем 95 тысяч успешных платежных транзакций. Таким образом, доля сбоев составила менее сотой процента от общего трафика, что свидетельствует о высоком уровне надежности оборудования. Специалисты уже проработали инциденты, чтобы предотвратить их повторение в будущем.