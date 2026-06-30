Облвласти разрешили построить 16-этажную гостиницу на Октябрьском острове

Градсовет одобрил проект 15-этажного гостиничного комплекса в июне 2023 года. Его общая площадь должна была составлять 22 126 кв. м. Архитектор заявил, что комплекс будет включать в себя 231 гостиничный номер. На первом этаже предусмотрены пригласительный холл и ресторан с видом на реку, на втором — конференц-зал, второй уровень ресторана и несколько кофеен, на третьем — зона спа, фитнес и открытый бассейн, часть которого будет нависать над проездом. Кроме того, планируется обустроить подземный паркинг на 63 места. Несколько паркомест также обустроят на улице.