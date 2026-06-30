Облвласти разрешили построить 16-этажную гостиницу на Октябрьском острове

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы на набережной Генерала Карбышева в Калининграде. Площадь шестнадцатиэтажного здания будет составлять 23 928,49 кв. м. Об этом сообщило министерство градостроительной политики в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».
Строительство гостиницы запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:140502:190, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 4 996 кв. м, а стоимость по кадастру — 19,7 млн руб. Разрешение будет действительно до 10 января 2029 года.
Разрешение на строительство получило ООО «КД-СИТИ» 10 июня. Согласно данным из открытых источников, компания действует с июля 2022 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Директором и учредителем выступает Андрей Греков. Компания зарегистрирована в Калининграде на улице Загородной.
Градсовет одобрил проект 15-этажного гостиничного комплекса в июне 2023 года. Его общая площадь должна была составлять 22 126 кв. м. Архитектор заявил, что комплекс будет включать в себя 231 гостиничный номер. На первом этаже предусмотрены пригласительный холл и ресторан с видом на реку, на втором — конференц-зал, второй уровень ресторана и несколько кофеен, на третьем — зона спа, фитнес и открытый бассейн, часть которого будет нависать над проездом. Кроме того, планируется обустроить подземный паркинг на 63 места. Несколько паркомест также обустроят на улице.
Власти также уточнили параметры других объектов, на которые ранее выдали разрешения на строительство. Так, на ул. Семипалатинской в районе школы № 29 появится четырехэтажный многоквартирный дом. Его площадь составит 7592,03 кв. м. Строительством займется ООО «СЗ “Норд”».
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на ул. Алябьева будет восьмиэтажным, а его площадь составит 7156,03 кв. м. Строительством занимается ООО «СЗ “Калининграднефтестрой”» на участке с кадастровым номером 39:15:121304:426.
В Светлогорске на ул. Мичурина на месте сгоревшего дома построят пятиэтажную гостиницу общей площадью 3911,64 кв. м. Разрешение на строительство получил Андрей Таймолкин. На первом этаже новой гостиницы предусмотрены помещения под мини-магазин, салон красоты, аптеку, кафе и ресторан. В подвале планируется обустроить кухню, холодильники, прачечную, помещения для персонала и т.д. Второй, третий, четвертый и пятый этажи полностью отведены под номерной фонд.
Изображение: презентация проекта, представленного на градсовете.
В Пионерском ООО «Эссет менеджмент солюшнс» приступает к третьему этапу строительства пяти многоквартирных домов на ул. Хуторской. Они будут семиэтажными, а их площадь составит от 4825,8 до 12624 кв. м.
В Зеленоградске в районе ул. Калининградской появятся два многоквартирных жилых дома общей площадью 15568,4 и 3576,3 кв. м. Оба дома будут четырехэтажными. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:000000:3648.
Строительством квартала многоквартирных домов в Малиновке займется ООО «СЗ “Малиновка”». Первый этап строительства предусматривает появление 10 одноэтажных домов. Все они будут иметь площадь 3155,59 кв. м.
ООО «СЗ “ЖК Приморская бухта”» получило разрешение на строительство пяти многоквартирных жилых домов на ул. Иванова в Балтийске. Их площадь составит от 3962,39 до 9354,04 кв. м. Ранее администрация Балтийска выставила на открытый аукцион право аренды на земельный участок с кадастровым номером 39:14:000000:689, на котором планируется строительство. Начальный размер годовой аренды составлял 1,717 млн рублей.
В Гвардейске ООО «Алта-строй» построит четырехэтажный многоквартирный жилой дом на ул. Энгельса в Гвардейске. Его площадь составит 2185,95 кв. м.