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Губернатор Самарской области велел отслеживать перекупщиков бензина

В Самарской области появился новый комментарий губернатора Федорищева по ситуации с топливом.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об актуальной ситуации с топливом на АЗС. По его словам, региональное правительство ежедневно отслеживает вместе с ФАС наличие и цены. Об этом говорилось на оперативном совещании.

«Потребительское поведение понятно, но сейчас, когда есть ограничение по количеству поступаемого в регион топлива, нам нельзя дестабилизировать рынок. Именно поэтому мы ввели лимиты», — сказал глава региона.

По словам Федорищева, в некоторых регионах перекупщики начали продавать топливо по спекулятивным ценам: кто-то устраивает незаконную торговлю бензином прямо у АЗС, а другие размещает объявления в интернете. Их задерживают сотрудники полиции. Губернатор попросил министерство региональной безопасности вместе с правоохранительными органами взять вопрос на контроль.

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