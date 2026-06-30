Губернатор Самарской области велел отслеживать перекупщиков бензина

Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об актуальной ситуации с топливом на АЗС. По его словам, региональное правительство ежедневно отслеживает вместе с ФАС наличие и цены. Об этом говорилось на оперативном совещании.