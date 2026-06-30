Аксенов: в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит

В ближайшее время в Крыму больших объемов топлива в продажу не поступит. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в республике продолжается работа по ликвидации топливного кризиса.
«К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит», — сообщил Аксенов.
Глава Крыма добавил, что информировать людей каждый день будет министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Руководитель региона призвал жителей набраться терпения.
Аксенов также попросил крымчан пользоваться только официальной информацией.
«Уверен, все будет по-другому. Спасибо всем за понимание и терпение», — заключил глава Крыма.
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