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Аксенов: в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит

Глава Крыма призвал жителей набраться терпения.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время в Крыму больших объемов топлива в продажу не поступит. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в республике продолжается работа по ликвидации топливного кризиса.

«К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что информировать людей каждый день будет министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Руководитель региона призвал жителей набраться терпения.

Аксенов также попросил крымчан пользоваться только официальной информацией.

«Уверен, все будет по-другому. Спасибо всем за понимание и терпение», — заключил глава Крыма.

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