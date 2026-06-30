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Кондратьев посетил завод полимерных труб в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод «Югтрубпласт» и оценил выпуск высокотехнологичных многослойных труб для инфраструктурных проектов, а также автоматизированные участки производства.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона осмотрел работу линии по выпуску многослойных труб для водоснабжения. Всего на заводе действует 27 технологических линий, на которых производят трубы для водоснабжения, орошения, водоотведения, газораспределения, защиты кабеля, а также фитинги, колодцы и резервуары.

Для Краснодарского края завод «Югтрубпласт» — стратегически важное промышленное предприятие. Мы реализуем более 700 масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Продолжаем планомерную модернизацию коммунальных сетей, строим газо- и водопроводы, системы теплоснабжения и водоотведения. И полимерные трубы — незаменимая часть всей этой инфраструктуры, которая обеспечивает надежность и долговечность сетей, а по итогу — комфорт и качество жизни.

сказал Вениамин Кондратьев

Генеральный директор завода Ярослав Живикин отметил, что предприятие работает уже 20 лет и за это время выпустило 500 тысяч тонн полимерной трубной продукции. «Наши трубы применяют на строительстве новых водоводов, на перекладке старых коллекторов, при создании дорожной инфраструктуры и оросительных систем, при укладке кабельных линий. И мы точно знаем, что эти объекты прослужат долго», — сказал он.

После осмотра губернатор обсудил с представителями компании «Группа ПОЛИПЛАСТИК», в которую входит завод, и руководством предприятия темпы обновления коммунальной инфраструктуры в регионе и применение импортонезависимых полимерных материалов. Во встрече участвовали вице-губернатор Александр Руппель, министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько и вице-президент компании Денис Салий.

Александр Руппель отметил, что предприятие входит в перечень стратегических компаний. Он также обратил внимание на проблему фальсификата на рынке. «В последнее время мы видим рост фальсификата: в продукцию добавляют составляющие не по ГОСТу. Здесь же все под контролем. Завод производит полимерную трубную продукцию из сырья российского происхождения, что обеспечивает полную импортонезависимость и высокое качество», — сказал Руппель.

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