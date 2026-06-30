Кондратьев посетил завод полимерных труб в Краснодарском крае

Генеральный директор завода Ярослав Живикин отметил, что предприятие работает уже 20 лет и за это время выпустило 500 тысяч тонн полимерной трубной продукции. «Наши трубы применяют на строительстве новых водоводов, на перекладке старых коллекторов, при создании дорожной инфраструктуры и оросительных систем, при укладке кабельных линий. И мы точно знаем, что эти объекты прослужат долго», — сказал он.