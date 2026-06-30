ВТБ представил основные направления Стратегии банка на 2027−2029 годы

«В следующем году мы запускаем масштабную розничную повестку — катализатор масштабирования партнёрства с крупнейшими компаниями страны. Рынок розничной торговли — один из крупнейших сегментов российской экономики, а маркетплейсы — наиболее крупный и динамичный его сегмент, растущий более чем на 30% в год на протяжении последних пяти лет. Изменение потребительских привычек в сторону онлайн-экономики сопровождается ростом проникновения платформ на рынок ритейла. Аналитики ожидают, что в 2027 году более 30% всех покупок граждан будут совершаться онлайн», — заявил Андрей Костин.