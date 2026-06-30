Пермский губернатор рассказал о ситуации с обеспеченностью региона бензином

Губернатор Пермского края на заседании правительства региона прокомментировал ситуацию с обеспеченностью бензином.
«С учётом наличия нефтеперерабатывающего завода дизельное топливо, бензин, авиационный керосин и другие производные переработки нефти имеются в достаточном количестве», — заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин.
По его словам, вопрос ограничения продаж в одни руки связан «с более взвешенным балансом потребления продукта». Это типичная мера, которую применяют нефтяные компании и сети АЗС.
«Две недели мы работаем в рамках штаба, ситуацию отслеживаем. Каждый отвечает за свой сектор. Это дорожное строительство, аграрии и другие сектора», — сказал Дмитрий Махонин.
Он добавил, что работа ведётся в штатном режиме, чтобы «обеспечивать необходимым топливом автолюбителей и различные сектора экономики».