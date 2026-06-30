Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара в Беларуси

В частности, Нацбанком расширен перечень валют, к которым курсы белорусского рубля устанавливают ежемесячно. В итоге с 30 июня в перечне иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно, стало больше нацвалют.