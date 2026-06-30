Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара в Беларуси

Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.
В частности, Нацбанком расширен перечень валют, к которым курсы белорусского рубля устанавливают ежемесячно. В итоге с 30 июня в перечне иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно, стало больше нацвалют.
Перечень расширен за счет включения бахрейнского динара, доллара Намибии, золотой кордобы, кьята, маврикийской рупии, оманского риала и таки.
— Расширение перечня поспособствует развитию международного финансового сотрудничества, — прокомментировали в пресс-службе Нацбанка.
Обновленный перечень валют, которые котируются ежемесячно, можно найти на сайте Нацбанка.
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