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Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара в Беларуси

Нацбанк сообщил о новшествах, связанных с курсами валют, в том числе доллара.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк ввел новшества, касающиеся курса доллара. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.

В частности, Нацбанком расширен перечень валют, к которым курсы белорусского рубля устанавливают ежемесячно. В итоге с 30 июня в перечне иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно, стало больше нацвалют.

Перечень расширен за счет включения бахрейнского динара, доллара Намибии, золотой кордобы, кьята, маврикийской рупии, оманского риала и таки.

— Расширение перечня поспособствует развитию международного финансового сотрудничества, — прокомментировали в пресс-службе Нацбанка.

Обновленный перечень валют, которые котируются ежемесячно, можно найти на сайте Нацбанка.

Еще в Беларуси за КГК могут закрепить полную независимость в выполнении своих задач.

А ранее мы писали, что губернатор высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов.