Топливный дефицит не остановил такси на Кубани, но часть водителей уже ушла с линии

Ограничения на продажу топлива, введенные в ряде российских регионов, начали отражаться на работе рынка такси. Перевозчики фиксируют сокращение числа водителей на линии, рост времени простоя из-за очередей на автозаправках и снижение рентабельности поездок. Однако в Краснодарском крае ситуация пока остается менее напряженной, чем в других субъектах страны.
Председатель общественной организации «Профессиональный союз перевозчиков Краснодарского края» Александр Казначеев рассказал «Кубань 24», что большинство таксистов продолжают работать в обычном режиме. Несмотря на сложности с заправкой автомобилей, массового ухода водителей с линии в регионе пока не произошло. По его оценке, временно прекратили работу около 10% перевозчиков, тогда как остальные стараются приспособиться к новым условиям.
Основная проблема касается владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями. Им приходится тратить значительное время в очередях на АЗС, что сокращает количество выполненных заказов за смену. Водители, использующие машины с газобаллонным оборудованием, испытывают меньше трудностей, поскольку газ остается доступным.
По информации «Коммерсанта», в других регионах последствия топливного кризиса ощущаются сильнее. Представители крупных таксопарков оценивают сокращение числа активных водителей в диапазоне от 5 до 20%. Участники рынка объясняют это не только потерями времени на заправку, но и опасениями остаться без топлива во время выполнения заказа. Из-за этого многие предпочитают короткие маршруты, избегая дальних поездок и маршрутов в центральные районы городов, где выше вероятность попасть в пробки и увеличить расход горючего.
В сервисе заказа такси «Максим» также отмечают уменьшение количества машин на линии в отдельных регионах. Крупнейший агрегатор «Яндекс Такси» ситуацию не комментировал.
Эксперты напоминают, что такси оказалось особенно уязвимым перед перебоями с топливом, поскольку водители самостоятельно обеспечивают себя горючим. В отличие от общественного транспорта, который получает топливо централизованно по государственным контрактам, частные перевозчики полностью зависят от работы автозаправочных станций и наличия топлива в свободной продаже.
Перебои с поставками топлива начались еще в конце мая. В некоторых регионах были введены ограничения на объем продажи бензина, а часть АЗС временно прекратила работу. Например, в Краснодаре часть автозаправочных станций оказалась закрыта, в Крыму была ограничена свободная продажа топлива частным лицам, а в Иркутской области из-за дефицита власти ввели режим повышенной готовности.
Дополнительным подтверждением снижения активности на рынке стали данные сервиса «Сбер Индекс». За неделю с 22 по 28 июня расходы россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей сократились на 3%, хотя общий объем потребительских расходов за тот же период вырос почти на 8%.
Несмотря на увеличение затрат перевозчиков, средняя стоимость поездок пока остается относительно стабильной. Участники рынка объясняют это системой динамического ценообразования, при которой тарифы формируются автоматически в зависимости от текущего соотношения спроса и предложения.
Вместе с тем специалисты предупреждают: если ограничения на топливном рынке сохранятся, рентабельность пассажирских перевозок продолжит снижаться, а число водителей, готовых регулярно выходить на линию, может сократиться еще сильнее.
Ранее «Югополис» сообщал о росте тарифов на грузоперевозки из-за проблем с топливом.