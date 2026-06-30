Топливный дефицит не остановил такси на Кубани, но часть водителей уже ушла с линии

По информации «Коммерсанта», в других регионах последствия топливного кризиса ощущаются сильнее. Представители крупных таксопарков оценивают сокращение числа активных водителей в диапазоне от 5 до 20%. Участники рынка объясняют это не только потерями времени на заправку, но и опасениями остаться без топлива во время выполнения заказа. Из-за этого многие предпочитают короткие маршруты, избегая дальних поездок и маршрутов в центральные районы городов, где выше вероятность попасть в пробки и увеличить расход горючего.