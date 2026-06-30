Нижегородский совет одобрил пять инвестпроектов на 859 млн рублей

В Арзамасе одобрены сразу два объекта. Спортивный клуб от ООО «СЗ “Промгражданстрой” займет участок площадью 8 150 квадратных метров, инвестиции составят 165 миллионов рублей, строительство займет четыре года. Рядом появится цех по производству бетонных изделий от ООО “Водник” на 6 600 “квадратах” с бюджетом 100 миллионов рублей и сроком три года. Кроме того, совет согласовал площадки под производственно складской комплекс для изготовления вторичного щебня и брусчатки, а также под трансформаторную подстанцию.