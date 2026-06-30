Два района Воронежа останутся без воды больше чем на сутки

Воды не будет в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа с 22:00 пятницы, 3 июля, до 6:00 воскресенья, 5 июля. Об этом сообщили в городском водоканале.
Водоснабжение также отключат по следующим адресам:
микрорайон Новое Отрадное;
микрорайон Черёмушки;
посёлок Отрадное Новоусманского района;
улица Казакова;
улица Лесной Посёлок;
БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»;
ООО «Клинический санаторий имени Горького»;
ДПК «Нептун».
В Центральном районе города в указанный период будет снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) — улица Урицкого — улица Транспортная — улица Ипподромная — улица Шишкова — улица Хользунова.
Отключение связано с завершающим этапом работ по реконструкции Остужевской развязки. По данным мэра Сергея Петрина, для переключения нового канализационного коллектора диаметром 1200 мм потребуется остановка трёх водоподъёмных станций. Кроме того, на ВПС-9 специалисты обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм, а на ВПС-8 и ВПС-12 будет проведена замена запорных арматур.
Благодаря замене оборудования значительно снизится риск аварийных ситуаций и вероятность длительных отключений в будущем. Она также обеспечит более стабильную подачу воды на левом берегу Воронежа.
Горожанам рекомендуют заранее набрать воды. На время отключения на территории Воронежа будут работать точки подвоза воды. Об их расположении сообщат позже.