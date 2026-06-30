Два района Воронежа останутся без воды больше чем на сутки

Отключение связано с завершающим этапом работ по реконструкции Остужевской развязки. По данным мэра Сергея Петрина, для переключения нового канализационного коллектора диаметром 1200 мм потребуется остановка трёх водоподъёмных станций. Кроме того, на ВПС-9 специалисты обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм, а на ВПС-8 и ВПС-12 будет проведена замена запорных арматур.