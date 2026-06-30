Президент Александр Лукашенко заявил о производстве препаратов для лечения рака в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.
Говоря о выпускниках Пекинского университета из Беларуси, которые отучились в рамках совместной программы с Белгосуниверситетом по специальности «биотехнология», глава республики заметил:
«У меня жестокое требование: получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, производить конкретные лекарства — в данном случае для лечения раковых заболеваний — в Беларуси. Председатель КНР согласился с такой логикой».
Также Лукашенко добавил, что Беларусь прежде всего заинтересована в создании на своей территории предприятий по производству тех или иных продуктов на базе китайских технологий. Глава страны назвал сферы:
«Прежде всего в фармакологии. Ваш опыт и технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важны, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали сотрудничество».
В частности, речь идет об изобретении по китайским технологиям дорогостоящего лечения раковых опухолей.
«То, что очень нужно во всем мире», — подчеркнул Александр Лукашенко.