Лукашенко заявил о производстве препаратов для лечения рака в Беларуси

«У меня жестокое требование: получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, производить конкретные лекарства — в данном случае для лечения раковых заболеваний — в Беларуси. Председатель КНР согласился с такой логикой».