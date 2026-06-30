Песков: Россия обсуждает возможность импорта топлива

Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».