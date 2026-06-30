В Калининградской области сократилось количество семей, нуждающихся в жилье

В Калининградской области в конце 2025 года на учёте в органах региональной и муниципальной власти состояло 20 456 семей, которые нуждались в жилых помещениях. За год их получили 472 семьи — это на 45,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Калининградстат.
«В 2015 году в Калининградской области на учёте нуждающихся в жилых помещениях состояло 24 833 семьи. За десять лет их число сократилось на 17,6%», — сообщил Калининградстат.
Для постановки на учёт можно рассчитывать в следующих случаях:
отсутствие недвижимости в собственности или по социальному найму — у заявителей нет квартиры или иного объекта для постоянного размещения;
уровень обеспечения жилплощадью в квартире ниже учётной нормы;
помещение не отвечает нормативным критериям, т.е. является непригодным для проживания;
среди жильцов есть больной, чьё заболевание включено в специальный федеральный реестр, а в квартире проживает несколько семей.