В Калининградской области сократилось количество семей, нуждающихся в жилье

В Калининградской области в конце 2025 года на учёте в органах региональной и муниципальной власти состояло 20 456 семей, которые нуждались в жилых помещениях. За год их получили 472 семьи — это на 45,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Калининградстат.