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В Калининградской области сократилось количество семей, нуждающихся в жилье

За десять лет их число сократилось на 17,6%.

В Калининградской области в конце 2025 года на учёте в органах региональной и муниципальной власти состояло 20 456 семей, которые нуждались в жилых помещениях. За год их получили 472 семьи — это на 45,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Калининградстат.

«В 2015 году в Калининградской области на учёте нуждающихся в жилых помещениях состояло 24 833 семьи. За десять лет их число сократилось на 17,6%», — сообщил Калининградстат.

Для постановки на учёт можно рассчитывать в следующих случаях:

отсутствие недвижимости в собственности или по социальному найму — у заявителей нет квартиры или иного объекта для постоянного размещения;

уровень обеспечения жилплощадью в квартире ниже учётной нормы;

помещение не отвечает нормативным критериям, т.е. является непригодным для проживания;

среди жильцов есть больной, чьё заболевание включено в специальный федеральный реестр, а в квартире проживает несколько семей.