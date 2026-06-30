Как изменились цены на жилье в Крыму

«Спрос на недвижимость в Крыму сейчас сосредоточен исключительно на внутреннем рыке. То есть крымчане интересуются недвижимостью, поскольку естественные процессы никто не отменял: кому-то необходима продажа, кому-то — покупка. Все, что касается покупателей извне — рынок встал», — констатирует Буйлова.
По ее словам, это касается как недвижимости на вторичном рынке, так и на первичном. Чтобы поддержать застройщиков, столкнувшихся с трудностями на фоне падения продаж, на федеральном уровне принято решение о продлении семейной ипотеки, условия по которой, как ожидалось, должны были ужесточиться с 1 июля, но пока сохраняются. Это позволит сохранить часть продаж, но пока не спровоцирует роста цен, считает инвесттехнолог.
«Естественно, падение продаж сказывается на ценах. Например, на “вторичку” в новостройках — имеются ввиду инвесторы, которые выкупали недвижимость для перепродажи — уже дают хорошие дисконты. Там, где просили 8 — 7,5 млн за однокомнатную квартиру, сейчас просят 6 — 5,8 млн», — продолжает эксперт.
В этой связи, с точки зрения цен, текущий момент — подходящий для приобретения квартиры, подчеркивает Буйлова. При этом, по ее словам, сейчас речь идет еще и возможности торговаться.
«Нужно торговаться. Обычно в Крыму рынок оживает к концу августа и до Нового года — в это время традиционно идут хорошие продажи — люди отрабатывают сезон и вкладывают деньги. Тогда цены возрастают. Сейчас, из-за нестабильной ситуации, эта схема с большой долей вероятности не сработает. Поэтому, если ситуация не изменится, падение цен еще будет», — считает она.
Аренда жилья в Крыму.
Что касается долгосрочной аренды жилья в Крыму, по данным эксперта, в этом секторе также наблюдается снижение цен.
«Рынок аренды жилья реагирует на рынок продаж. Продажи снижаются, естественно, дешевеет и аренда. И это видно уже сейчас: примерно, процентов на 10−15. Это касается в том числе и Южнобережья, приморских городов, где обычно на период курортного сезона цены на долгосрочную аренду повышаются. Сейчас больших повышений нет — арендодатели пытаются удержать тех арендаторов, которые есть», — говорит собеседница агентства.
При текущем падении цен, Крым и Севастополь все еще замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, выяснили ранее аналитики РИА Новости. Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.