Как изменились цены на жилье в Крыму

При текущем падении цен, Крым и Севастополь все еще замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, выяснили ранее аналитики РИА Новости. Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.