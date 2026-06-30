Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего станочнику, инженеру-энергетику, стропальщику, маркетологу и слесарю.
Вакансии для рабочих специальностей.
На этой неделе самую большую зарплату для соискателей Калининградской области предлагает рязанское производственное предприятие. Станочнику широго профиля с трехлетним стажем работодатель предлагает вахтовый метод 60/30, официальное трудоустройство и график 6/1 с 11-часовым рабочим днем. Зарплата — 650 ₽ в час (от 185,9 до 223 тыс. руб. в месяц). При желании работник может брать ночные смены с повышенным коэффициентом. Предприятие также готово предоставить сотруднику благоустроенное жилье на несколько человек или частичную компенсацию за самостоятельно арендуемое жилье. Компания, помимо этого, обещает компенсировать проезд в обе стороны после отработанной командировки.
Работник должен «обрабатывать детали на сверлильных, токарных и фрезерных станках по 12−14 квалитетам, на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости по 11 квалитету с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера». В обязанности также войдут сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в деталях и т.д.
Рыбная компания ищет рефмашиниста, который будет обслуживать компрессора, насосы, конденсаторы, испарители, воздухоохладители, трубопроводы и арматуру. Помимо этого, сотрудник должен регулировать их работу и наблюдать за их исправностью. Опыт работы приветствуется. Зарплата — 35−40 тыс. руб.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Культурно-историческое учреждение готово платить 105−130 тыс. руб. инженеру-энергетику с опытом работы от пяти лет и «минимум» третьей группой допуска. В его обязанности войдет обеспечение бесперебойной работы и ремонта всех инженерных сетей и климатических систем, а также строгий контроль за экономным расходованием энергоресурсов. Сотрудник будет заниматься планированием ремонта, закупкой оборудования, ведением технического учета и внедрением мер по предотвращению аварий. Кроме того, специалист должен отвечать за безопасность на объекте — контролировать соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, а также проводить инструктажи сотрудников по электробезопасности.
Дворец спорта приглашает на работу лаборанта химического анализа и предлагает ему график 5/2, оформление по ТК и зарплату 30−33 тыс. руб. после вычета налогов. Специалист будет регулярно контролировать качество воды и воздуха в ваннах бассейна, проводить химические анализы и точный расчет полученных результатов. Помимо этого, от него ждут самостоятельного приготовления реактивов, ведения журналов учета и наблюдения за исправностью лабораторного оборудования. Лаборант также будет оформлять договоры с Ростехнадзором, оформлять заявки на приобретение расходных материалов и обучать медсестер правилам подготовки воды и проведения базовых экспресс-тестов. Требуется опыт работы.
Вакансии без опыта работы.
Стропальщику завод будет платить 70−80 тыс. руб. за cтpоповку и увязку грузов для иx подъема, перемещения и укладки, а также его уклaдку в проектноe положение и cнятиe гpузoзахватныx приcпoсoблений. Работодатель в свою очередь предлагает график 5/2, оформление по ТК, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях, ежегодную индексацию зарплаты, а также спецодежду и медкомиссию за счет компании. Для трудоустройства желателен опыт работы от шести месяцев, однако он не является обязательным.
Центр соцпомощи находится в поисках специалиста по информационным системам, в обязанности которого войдет формирование и ведение регистра с учетом. График — полный рабочий день, зарплата — 35 тыс. руб.
Вакансии с неполной занятостью.
Сеть кондитерских ищет маркетолога, который будет предлагать конкретные предложения для расширения компании. Помимо этого, ему придется искать помещения и арендодателей. От кандидата ждут наличия опыта работы от трех лет. График — свободный, зарплата — 50 тыс. руб.
В клинику требуется санитарка, которой обещают платить 3 тыс. руб. за смену (зарплата за месяц составит 25−26 тыс. руб.). Приходить на работу необходимо 1−2 дня в неделю. На должность готовы рассмотреть кандидатку без опыта.
Другие вакансии.
Лечебно-диагностический центр ищет помощника администратора с перспективой карьерного роста. В обязанности войдут встреча пациентов, информирование об услугах, поддержание чистоты и порядка, а также оформление документации и работа с кассой. От кандидата ждут коммуникабельности, доброжелательности, собранности, активности, аккуратности, внимательности. Потребуются также желание научиться работать в режиме многозадачности и четкая речь. Клиника предлагает частичную или полную занятость, шестичасовую смену, официальное трудоустройство и льготы на медуслуги. Зарплата — 45−55 тыс. руб.
Дорожно-эксплуатационное предприятие предлагает работу на позиции слесаря. Соискатель должен иметь опыт работы по ремонту и поддержанию ТС в исправном состоянии. Ему же предлагают официальное трудоустройство, материальную помощь к отпуску, спецодежду и обувь по сезону, медкомиссию за счет работодателя и доставку до производственного участка. Зарплату обещают выплачивать без задержек — она должна составить 75−80 тыс. руб.
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».