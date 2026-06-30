Губернатор оценил ход модернизации объектов ЖКХ в Самарской области

В этом году в Самарской области капитально ремонтируют и строят 25 объектов ЖКХ, и эти работы находятся на особом контроле. Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань рассказал, что в этом сезоне необходимо ввести 10 завершаемых объектов, переложить 70 километров сетей. В рамках подготовки к отопительному сезону запланирована замена еще 136 километров сетей. В особой зоне внимания находится объект в Дубовом Умете.