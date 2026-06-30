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Губернатор оценил ход модернизации объектов ЖКХ в Самарской области

В Самарской области 25 объектов ЖКХ ремонтируют и строят в 2026 году.

Источник: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 30 июня провел оперативное совещание правительства. На нем обсуждали вопросы строительства и ремонта объектов ЖКХ. Это направление является одним из ключевых в нацпроекте.

«В Самарской области в этом году по линии ЖКХ идет значительный объем работ», — сказал Вячеслав Федорищев, отметил, что это дает возможность обновить инфраструктуру, но создает риск срыва сроков и качества работ.

В этом году в Самарской области капитально ремонтируют и строят 25 объектов ЖКХ, и эти работы находятся на особом контроле. Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань рассказал, что в этом сезоне необходимо ввести 10 завершаемых объектов, переложить 70 километров сетей. В рамках подготовки к отопительному сезону запланирована замена еще 136 километров сетей. В особой зоне внимания находится объект в Дубовом Умете.

На совещании обсудили ремонт на крупных объектах водоснабжения в Кинельском, Красноярском, Шенталинском районах, крупные инфраструктурные объекты, которые реализуют благодаря казначейским кредитам, восстановление благоустройства после перекладки труб и устранения аварий на сетях.

Глава региона поручил до 6 июля сформировать перечень объектов, по которым есть риск отклонения от сроков, а информацию передать в прокуратуру. Также он отметил, что важно формировать среду в городах и районах комплексно.

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