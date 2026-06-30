С 1 июля изменится расчет больничных и детских выплат

С 1 июля 2026 года изменится порядок расчета некоторых социальных выплат. В Волгограде и других регионах России Социальный фонд России начнет назначать выплаты автоматически, если необходимые сведения уже есть в индивидуальном лицевом счете гражданина.
Новый порядок коснется выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет и единовременного пособия при рождении ребенка. Дополнительные документы не потребуются, если данные уже есть в системе.
Ранее СФР запрашивал информацию у работодателя после наступления страхового случая. Из-за этого оформление могло занимать больше времени. Теперь фонд будет использовать имеющиеся сведения, а к работодателю обратится только при необходимости.
«СФР переходит на проактивный расчет выплат», — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин. По его словам, изменения связаны с реформой системы социального обеспечения и направлены на упрощение взаимодействия граждан с ведомствами, — пишет РИА.
Жителям Волгоградской области не нужно заранее подавать дополнительные заявления по новым правилам, если информация для расчета уже находится в системе. Выплаты будут назначаться на основе имеющихся данных.
Ранее сообщалось об изменении в системе быстрых платежей с 1 июля.