ФАС расширит перечень обязательных для биржевых продаж марок угля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить перечень марок угля, обязательных к реализации на бирже, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
Ранее минимальные объемы продаж в 10% были установлены для угля марок Д и ДГ. Теперь ФАС предлагает установить нормативы для марок Б, Т, СС и Г.
Как отмечают в ведомстве, практика показала, что угольные компании по собственной инициативе реализуют на бирже и другие марки угля. В целях единообразия ФАС предлагает закрепить нормативы для всех основных марок. Это должно повысить эффективность торговли, создать рыночные индикаторы и обеспечить прозрачность сделок по поставке угольной продукции.
Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее, 30 июня, на семинаре Минэнерго председатель комиссии по горнодобывающему комплексу РСПП Владимир Рашевский заявил, что угольная отрасль сможет выйти на новый инвестиционный цикл только при условии макроэкономической стабильности. В предыдущем цикле ключевыми факторами были освоение инфраструктуры Восточного полигона и предсказуемые железнодорожные тарифы.
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