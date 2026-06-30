ФАС расширит перечень обязательных для биржевых продаж марок угля

Как отмечают в ведомстве, практика показала, что угольные компании по собственной инициативе реализуют на бирже и другие марки угля. В целях единообразия ФАС предлагает закрепить нормативы для всех основных марок. Это должно повысить эффективность торговли, создать рыночные индикаторы и обеспечить прозрачность сделок по поставке угольной продукции.